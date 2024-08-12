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В метро Екатеринбурга остановки начнет объявлять солист группы «Чайф»

Объявления в екатеринбургском метрополитене в честь Дня города озвучил Владимир Шахрин.

Источник: Комсомольская правда

Солист легендарной свердловской музыкальной группы «Чайф» Владимир Шахрин озвучил объявления для метрополитена Екатеринбурга в честь Дня города. Его голос будет звучать в составах подземки с 12 по 18 августа.

— В праздничную неделю перед Днем города в наших составах будет звучать голос почетного гражданина города Екатеринбурга — Владимира Шахрина. С 12 по 18 августа он будет озвучивать станции и объявления для пассажиров, — сообщает пресс-служба метрополитена.

Голос музыканта можно будет услышать во всех составах, кроме «космического», который поступил на линию в апреле 2024 года. Напомним, 17 августа Екатеринбургу исполняется 301 год.

музыка
метро