Женщина начала паниковать: в Башкирии нашли потерявшуюся в лесу семью грибников

«Вчера вечером в сложной ситуации оказались супруги из Магнитогорска, которые каждый год традиционно приезжают в лес около Абзаково, чтобы наполнить свои корзинки. Каждую тропинку они знали наизусть, но в этот раз что-то пошло не так. Уже начало темнеть, попытки самостоятельно выйти из леса не увенчались успехом, в результате женщина начала паниковать. Поняв, что самим им из леса не выбраться, мужчина позвонил в экстренные службы», — рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС.