Женщина начала паниковать: в Башкирии нашли потерявшуюся в лесу семью грибников

«Вчера вечером в сложной ситуации оказались супруги из Магнитогорска, которые каждый год традиционно приезжают в лес около Абзаково, чтобы наполнить свои корзинки. Каждую тропинку они знали наизусть, но в этот раз что-то пошло не так. Уже начало темнеть, попытки самостоятельно выйти из леса не увенчались успехом, в результате женщина начала паниковать. Поняв, что самим им из леса не выбраться, мужчина позвонил в экстренные службы», — рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС.
На помощь выехали белорецкие спасатели. Благодаря полученным координатам, они быстро нашли семью в лесу и на квадроцикле эвакуировали до дороги, где их ждал автомобиль.
Во время разговора по телефону с «потеряшками» спасатели объяснили, как отправить координаты их местоположения, предупредив, что нужно обязательно оставаться на месте, пока их не найдут, — отметили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС. — Отправляясь в лес за грибами, не забудьте взять с собой заряженный мобильный телефон, ведь он является незаменимым помощником, который может спасти вашу жизнь. В случае возникновения экстренной ситуации звоните по номеру 112".