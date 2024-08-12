В Казахстане значительно увеличат штрафы за нарушение использования водных ресурсов

Непроведение гидротехнических, технологических, лесомелиоративных, санитарных и других мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а также улучшение состояния режима вод, непроведение санации поверхностных водных объектов, а также невыполнения плана мероприятий по сокращению объемов забора и потерь воды, поэтапному (не более чем пять лет) переходу на оборотное и (или) повторное водоснабжение, по внедрению наилучших имеющихся технологий, влечет штраф на физических лиц в размере 140 МРП, на должностных лиц, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 280 МРП, на субъектов среднего предпринимательства — в размере 700 МРП, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 980 МРП. В итоге штрафы за данное правонарушение вырастут в семь раз.