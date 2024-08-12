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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +18…+24°С.

Белгидромет объявил на понедельник желтый уровень опасности из-за гроз.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Витебске сегодня ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +20…+22°C. Ветер западный 5−10 м/с.

В Гродно и Могилеве воздух прогреется до +21…+23°C. В областных центрах в понедельник также прогнозируется переменная облачность. В Гродно — без существенных осадков, а в Могилеве пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Ветер западный и северо-западный 5−10 м/с.

В Бресте и Гомеле установится более жаркая погода — +22…+24°C. В этих городах сегодня синоптики обещают переменную облачность и без существенных осадков. Ветер западный 5−10 м/с.