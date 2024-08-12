Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

В Гродно и Могилеве воздух прогреется до +21…+23°C. В областных центрах в понедельник также прогнозируется переменная облачность. В Гродно — без существенных осадков, а в Могилеве пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Ветер западный и северо-западный 5−10 м/с.