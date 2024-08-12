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Движение транспорта ограничат на улице Партизанской в Иркутске до 25 августа

Это связано с устранением повреждения на тепловых сетях.

Источник: Комсомольская правда

В областном центре ограничат движение по одной из улиц. До 25 августа будет изменена схема проезда по улице Партизанской. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города такая мера необходима из-за работ по устранению повреждений на тепловых сетях.

— С 12:00 12 августа до 20:00 25 августа будет ограничено движение транспорта на улице Партизанской в районе дома № 4, — пояснили в администрации.

Автовладельцам стоит учитывать изменения в движение при выборе маршрута.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 12 по 25 августа по улице Лыткина в Иркутске будет организовано реверсивное движение. Это связано с проводимыми работами по устранению повреждений на теплотрассе.