Движение транспорта ограничат на улице Партизанской в Иркутске до 25 августа

В областном центре ограничат движение по одной из улиц. До 25 августа будет изменена схема проезда по улице Партизанской. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города такая мера необходима из-за работ по устранению повреждений на тепловых сетях.
— С 12:00 12 августа до 20:00 25 августа будет ограничено движение транспорта на улице Партизанской в районе дома № 4, — пояснили в администрации.
Автовладельцам стоит учитывать изменения в движение при выборе маршрута.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 12 по 25 августа по улице Лыткина в Иркутске будет организовано реверсивное движение. Это связано с проводимыми работами по устранению повреждений на теплотрассе.