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Потребителям одного столичного района на семь часов отключат газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Учтепинском районе Ташкента частично отключат газ. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации «Худудгаз пойтахт», подача топлива будет временно прекращена с 10:00 до 17:00. Отключение затронет жителей и предпринимателей вдоль ТКАД.

Всего без газоснабжения останутся 5 домохозяйств и 6 оптовых потребителей.

ЖКХ