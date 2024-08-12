Потребителям одного столичного района на семь часов отключат газ

По информации «Худудгаз пойтахт», подача топлива будет временно прекращена с 10:00 до 17:00. Отключение затронет жителей и предпринимателей вдоль ТКАД.
Всего без газоснабжения останутся 5 домохозяйств и 6 оптовых потребителей.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Учтепинском районе Ташкента частично отключат газ. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы, передает корреспондент Podrobno.uz.
По информации «Худудгаз пойтахт», подача топлива будет временно прекращена с 10:00 до 17:00. Отключение затронет жителей и предпринимателей вдоль ТКАД.
Всего без газоснабжения останутся 5 домохозяйств и 6 оптовых потребителей.