Мемориал «Вечный огонь» в Иркутске отремонтируют до конца 2024

В Иркутске до конца текущего года планируют провести ремонт мемориала «Вечный огонь». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, у памятника отремонтируют бетонное основание и заменят часть плит. Работы пройдут по городской программе «Культура и молодежная политика».
— Работы планируем на октябрь-ноябрь. Те мероприятия, которые предусмотрены контрактом, допустимо выполнять при отрицательных температурах. Будет приведен в порядок парапет, на нем устранят трещины и сколы. Также оборудуем пандус для маломобильных групп населения, — поделился и.о директора МКУ «Городская среда» Максим Черепов.
Также плиты, которым необходимо восстановление будут доставлены на завод по обработке камня. Там их обработают и отреставрируют. Пока документы еще проходят согласование экспертиз. После положительного заключения начнется поиск подрядчика. Кроме того, необходимо получить согласие на проведение ремонта у службы по охране объектов культурного наследия Приангарья.
Помимо реставрации, возле мемориала обновят линию электропередач и освещение на прилегающей территории: появятся светильники и светодиодные лампы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Иркутской области на улице Лыткина ограничат движение с 12 августа.