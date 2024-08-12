Мемориал «Вечный огонь» в Иркутске отремонтируют до конца 2024

Также плиты, которым необходимо восстановление будут доставлены на завод по обработке камня. Там их обработают и отреставрируют. Пока документы еще проходят согласование экспертиз. После положительного заключения начнется поиск подрядчика. Кроме того, необходимо получить согласие на проведение ремонта у службы по охране объектов культурного наследия Приангарья.