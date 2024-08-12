В Крыму нашли клад царей

Пока же специалисты изучают клад на месте. Затем планируются реставрационные работы — некоторые монеты сохранилась не лучшим образом. Как это повлияет на точность датировки изделий, пока непонятно.
«Часть монет — обгорелые. По всей видимости, после пожаров. Их датировка может быть достаточно широкой», — отметил в беседе с КП-Крым начальник Артезианской экспедиции, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков МГПУ Николай Винокуров.
Предположительно, возраст находок — около двух тысяч лет.
Профессор уточнил, что в процессе работы на объекте старинные монеты встречались и раньше — как правило, это изделия первых веков нашей эры.
Клад из боспорских бронзовых монет представляет особый интерес у исследователей, учитывая историю места, где ведутся раскопки.
Так, Боспорское царство в древности было сосредоточено вокруг Керченского пролива между Черным и Азовским морями. Исследования в Керчи проводятся уже несколько десятилетий. Остатки древнего городища Артезиан, который во времена античности являлся форпостом Боспорского царства, богаты на находки. За 40 лет работы изучено более восьми тысяч километров земли и найдены тысячи уникальных исторических предметов.
Незадолго до обнаружения монет эпохи Боспорских царей в Ленинском районе нашли туловище мраморной статуи. В частности, раскопали беломраморные складки одежды и область живота с пупком.
Участники экспедиции сразу же обратили внимание на то, что фрагменты фигуры находились в трех-четырех метрах от того места, где год назад нашли голову статуи Зевса. Первым делом подумали, что это и есть та самая заветная остальная часть античной скульптуры.
«Только экспертиза в Лапидарии, которая будет по осени, разрешит наши сомнения. Интрига недоумения сохраняется. Но! Уникальность артезианских материалов несомненна. Теперь предстоит выяснить, что и кому принадлежало», — отметили сотрудники Артезианской Археологической Экспедиции (ААЭ).
Следы Боспорских царей то и дело попадаются на пути исследователей. Помимо кладов и статуй, обнаруживаются впечатляющие древние конструкции. Например, в конце июля были найдены детали древнего храмового комплекса, связанного с достижениями царя Фарнака II.