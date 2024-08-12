В Крыму нашли клад царей

Так, Боспорское царство в древности было сосредоточено вокруг Керченского пролива между Черным и Азовским морями. Исследования в Керчи проводятся уже несколько десятилетий. Остатки древнего городища Артезиан, который во времена античности являлся форпостом Боспорского царства, богаты на находки. За 40 лет работы изучено более восьми тысяч километров земли и найдены тысячи уникальных исторических предметов.