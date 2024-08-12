В Воронеже сегодня ожидается гроза

Сегодня в понедельник, 12 августа, в Воронежской области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер западный 8−13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура днем 19−24°.
В Воронеже днем кратковременный дождь, гроза. Температура днем 21−23°.
Во вторник, 13 августа, по области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер западный 8−13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 21−26°.
В Воронеже ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10−12°, днем 21−23°.
В среду, 14 августа, на территории региона облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие кратковременные жожди. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 22−27°.
В Воронеже ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10−12°, днем 23−25°.
Самый жаркий день 12 августа наблюдался в 2010 году, тогда зафиксировали 39,4 градуса в тени. Самый холодный день был в 2002 году, воздух прогрелся всего лишь до 7,4 градусов.