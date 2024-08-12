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В Воронеже сегодня ожидается гроза

На этой рабочей неделе дневная температура воздуха поднимется до 27 градусов. Ночи по-прежнему будут холодными. Кратковременные дожди будут посещать воронежский регион каждый день.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 83% 757 мм рт. ст. +24°

Сегодня в понедельник, 12 августа, в Воронежской области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер западный 8−13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура днем 19−24°.

В Воронеже днем кратковременный дождь, гроза. Температура днем 21−23°.

Во вторник, 13 августа, по области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер западный 8−13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 21−26°.

В Воронеже ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10−12°, днем 21−23°.

В среду, 14 августа, на территории региона облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие кратковременные жожди. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 22−27°.

В Воронеже ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10−12°, днем 23−25°.

Самый жаркий день 12 августа наблюдался в 2010 году, тогда зафиксировали 39,4 градуса в тени. Самый холодный день был в 2002 году, воздух прогрелся всего лишь до 7,4 градусов.