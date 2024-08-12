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Три омских трамвая снова поедут по укроченным маршрутам из-за ремонта путей

Трамваи будут временно следовать до 11-й Ремесленной.

Источник: Комсомольская правда

Трамваи № 1, № 4 и № 7 вновь временно не будут ходить в Амурский поселок из-за ремонта путей. Изменения затронут только утренние и вечерние рейсы. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест. С 20:30 12 августа до 5:30 13 августа и с 20:30 15 августа до 5:30 16 августа трамваи № 1, № 4 и № 7 в направлении Амурского поселка будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная». Это связано проведением с капремонта путей на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.

Капитальный ремонт трамвайных путей на улице Челюскинцев стартовал в мае этого года. Для удобства горожан работы идут только в вечерние и утренние часы по определенным дням.