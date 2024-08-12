Легендарную вывеску омского магазина «Радость» воссоздадут с нуля

Легендарную вывеску магазина «Радость» на проспекте Карла Маркса заменят на полностью новую. Реконструировать старую конструкцию не будут из-за ее ветхости. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
Новая вывеска будет точно повторять старую, ставшую одним из символов города. Конструкция будет соответствовать параметрам исторической «Радости»: длина — 21 метр, высота — 25 метров. Буквы будут изготовлены из прочных стальных труб и композита со светодиодными модулями. Толщина каждой составит 10 см.
«Деньги, ранее собранные горожанами с помощью команды Skuratov Coffee, пойдут на оплату электроэнергии, которая будет расходоваться на подсветку “Радости”. По предварительным расчётам суммы хватит на 10 лет», — отметил Сергей Шелест.
Воссозданием вывески сейчас занимается девелопер «Брусника», возводящий жилой комплекс «Кварталы Драверта» на Левобережье. Работы находятся на финальной стадии. Новая «Радость» появится на привычном месте совсем скоро.
Вывеска «Радость» пропала с крыши дома на проспекте Карла Маркса еще в конце июня. Как оказалось, ее демонтировали из-за капремонта крыши дома.