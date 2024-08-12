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Датчики контролируют скорость на девяти участках дорог в Минске

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на девяти участках дорог Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Датчики работают на МКАД (90 км/ч), пр. Независимости (60, 80 км/ч), пр. Партизанском (60 км/ч), ул. Радиальной (60 км/ч), пр. Жукова (60 км/ч), ул. Притыцкого (60 км/ч), пр. Дзержинского (60 км/ч), ул. Ванеева (60 км/ч) и ул. Маяковского (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.