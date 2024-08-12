Сбежавшие из новосибирского лагеря подростки вернулись обратно

12 августа стало известно о возвращении двух подростков, которые сбежали из детского лагеря «Зеленая республика». Об этом «Прецеденту» сообщил источник в областном правительстве.
— Оба воспитанника вернулись самостоятельно в детский лагерь, — рассказал информированный источник.
О самовольном уходе детей ранее сообщил заместитель начальника Главного управления МВД по Новосибирской области Кирилл Травин.
Детский лагерь «Зеленая республика» находится на окраине Калининского района Новосибирска.
В начале июля из новосибирского детского лагеря сбежали две девочки. В июне в Новосибирской области среди дач нашли нелегальный детский лагерь.
Виктор БОБРОВНИКОВ.