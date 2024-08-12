Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбежавшие из новосибирского лагеря подростки вернулись обратно

Два 17-летних воспитанника, которые самовольно покинули детский лагерь "Зеленая республика, вернулись обратно.

12 августа стало известно о возвращении двух подростков, которые сбежали из детского лагеря «Зеленая республика». Об этом «Прецеденту» сообщил источник в областном правительстве.

— Оба воспитанника вернулись самостоятельно в детский лагерь, — рассказал информированный источник.

О самовольном уходе детей ранее сообщил заместитель начальника Главного управления МВД по Новосибирской области Кирилл Травин.

Детский лагерь «Зеленая республика» находится на окраине Калининского района Новосибирска.

В начале июля из новосибирского детского лагеря сбежали две девочки. В июне в Новосибирской области среди дач нашли нелегальный детский лагерь.

Виктор БОБРОВНИКОВ.