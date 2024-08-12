В «Лаборатории Касперского» назвали четыре самые дорогие уязвимости в истории

Есть два рынка сбыта таких уязвимостей — даркнет и платформы баг-баунти — это онлайн-площадки, на которых крупные компании размещают заказы на поиск в своих программных продуктах и инфраструктуре критических уязвимостей. В даркнете такой товар передается одними преступниками в руки преимущественно других преступников. «Преимущественно», потому что иногда для шпионажа их покупают и спецслужбы. На платформах же баг-баунти уязвимости продаются «белыми хакерами» (честными пен-тестерами «из народа») компаниям, которые не хотят, чтобы брешь в ПО использовалась против них. В обоих случаях 0-day стоят огромных денег.