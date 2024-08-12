Лютая жара ударит по Новосибирску на этой неделе

В Новосибирск после сезона дождей и прохлады идёт потепление. По данным Яндекс. Погоды, температура начнёт подниматься уже во вторник — 13 августа.
В этот день утром синоптики обещают +13…+20, днём +21…+24. Ночью температура опустится до +16…+19. Утром и днём небо будет пасмурное, но к вечеру тучи разойдётся. Дождей и прочих осадков в этот день не ожидается.
Жара по прогнозам синоптиков нагрянет в город 14 августа. Утро этого дня будет солнечным с температурой +16…+24. Днём воздух прогреется до +29 градусов. Жара продержится до ночи. После заката солнца зной сменится небольшим дождём, похолодает до +18.
В четверг температура не поднимается выше +26, утром ожидается небольшой дождь. В остальное время суток в городе будет пасмурно. Ближе к ночи похолодает до +18 градусов.