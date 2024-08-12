Профессионально заниматься спортом и не платить за это: в Шелехове и Ачинске открылись центры единоборств «Сокол»

Братск, Тайшет, Саяногорск, Усть-Лабинск, Шелехов и Ачинск. Что объединяет эти города в Иркутской области, Красноярском и Краснодарском краях и Республике Хакасия? Центры спортивных единоборств «Сокол». Два новых буквально в минувшие выходные открылись в Сибири — в Шелехове и Ачинске. На них выбор пал далеко не просто так. Ведь у всех детей должна быть возможность профессионально заниматься спортом, не уезжая из дома. И это сказано не для красного словца: тренировки в «Соколе» для ребят и подростков будут проводить абсолютно бесплатно. Готовить юных атлетов к соревнованиям при этом пригласят титулованных тренеров. Греко-римская и вольная борьба, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг… Все, что требуется от будущих призеров и победителей состязаний, — лишь выбрать занятие по душе.
Красивые и современные.
Открыл новые центры Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело».
— До 2025 года такие центры откроются еще в пяти городах — в Дивногорске, Волгограде, Краснотурьинске, Нижнем Новгороде и Североуральске, — рассказали подробности организаторы.
Что из себя представляют центры «Сокол»? Комплексы — отличные, современные. Там есть все, чтобы дети тренировались и добивались результатов. На самом деле все здания между собой похожи: это двухэтажные строения площадью 1500 квадратных метров. Внутри по два зала для занятий и соревнований, раздевалки, тренерские, зоны отдыха и медпункт. Оборудование — тоже на уровне. Силовые тренажеры, канаты, штанги, гантели и другой спортивный инвентарь, — все есть. А на улице разместили игровые площадки для командных видов спорта. К слову, один комплекс центр могут посещать до 400 человек в день.
— Задача центров «Сокол» — воспитание сильных, самостоятельных, свободных и уверенных в себе людей, — отмечают в Фонде Олега Дерипаска «Вольное Дело».
И почему именно единоборства, ответ есть:
— Занятия формируют не только физические, но и интеллектуальные навыки, учат ответственности за свои действия и уважению к противнику. А соревновательная система готовит детей к достижению своих целей не только на ринге и татами, но и в жизни.
Более 30 комплексов по стране.
Интересно, что все «Соколы» похожи не только внешне. Это целое сообщество, все центры находятся между собой в тесном контакте. Спортсмены и тренеры ездят на соревнования, участвуют в мастер-классах, конкурсах. Скоро в большую семью вольются ребята из Шелехова и Ачинска. И, как остальные, начнут завоевывать медали на городских и областных соревнованиях, выигрывать Кубки России и становиться титулованными борцами. К слову, всех новичков приглашают на пробное занятие — посмотреть комплекс, познакомиться с тренером, вообще понять, борьба — это твое или нет.
Комплексы в Ачинске и Шелехове, можно сказать, — только начало. Всего в планах — более 30 центров «Сокол» по всей стране. Первый, кстати, открылся в 2021 году в Усть-Лабинске (Краснодарский край). Ещё три — в 2023 году, в Братске, Тайшете и Саяногорске.
ВАЖНО!
Записываемся на пробное занятие.
Следить за достижениями спортсменов «Сокола» можно в новостях на сайте sokol-center.ru, там же можно найти расписание и записаться на пробное занятие.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Ковидные центры стали больницами широкого профиля.
В семи городах Сибири и Урала в 2021 году при поддержке Олега Дерипаска построили медицинские центры для лечения ковида. Более 25 тысяч пациентов вылечились за все время их работы. И сейчас продолжают! В данный они работают как больницы широкого профиля. Также в пяти регионах страны фонд общественного деятеля открыл «Техноспейсы» и «Мультилабы» — инженерные школы для бесплатного обучения детей цифровым технологиям, которое помогает выбрать инженерную профессию на будущее и подготовиться для поступления на технические факультеты ведущих вузов страны.