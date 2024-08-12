Профессионально заниматься спортом и не платить за это: в Шелехове и Ачинске открылись центры единоборств «Сокол»

Братск, Тайшет, Саяногорск, Усть-Лабинск, Шелехов и Ачинск. Что объединяет эти города в Иркутской области, Красноярском и Краснодарском краях и Республике Хакасия? Центры спортивных единоборств «Сокол». Два новых буквально в минувшие выходные открылись в Сибири — в Шелехове и Ачинске. На них выбор пал далеко не просто так. Ведь у всех детей должна быть возможность профессионально заниматься спортом, не уезжая из дома. И это сказано не для красного словца: тренировки в «Соколе» для ребят и подростков будут проводить абсолютно бесплатно. Готовить юных атлетов к соревнованиям при этом пригласят титулованных тренеров. Греко-римская и вольная борьба, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг… Все, что требуется от будущих призеров и победителей состязаний, — лишь выбрать занятие по душе.