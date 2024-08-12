Кратковременный дождь и до +27 градусов прогнозируют в Хабаровске 13 августа

Центральные районы также ожидают кратковременные дожди, за исключением Советско-Гаванского и Ванинского районов, где осадки маловероятны. Ночные температуры будут в пределах от +11 до +20 градусов, дневные — от +20 до +28 градусов, с северо-восточным ветром от двух до 13 метров в секунду.