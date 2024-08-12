Кратковременный дождь и до +27 градусов прогнозируют в Хабаровске 13 августа

Из-за ливней и гроз в Верхнебуреинском, Хабаровском, Амурском и Нанайском районах возможно резкое повышение уровня воды в малых реках на 1−2 метра. Есть вероятность подтопления приусадебных участков и дорог в населенных пунктах на реках Уссури, Манома, Кур и Урми. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На реке Уссури в Вяземском районе паводковая волна смещается. К
13 августа в Хабаровске ожидается кратковременный дождь, ночные температуры будут колебаться от +18 до +20 градусов, а дневные — от +25 до +27 градусов. Ветер сменится с южного на северный, с порывами от четырех до 10 метров в секунду.
В южных районах края местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит от +16 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +25 +30 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от семи до 12 метров в секунду.
Центральные районы также ожидают кратковременные дожди, за исключением Советско-Гаванского и Ванинского районов, где осадки маловероятны. Ночные температуры будут в пределах от +11 до +20 градусов, дневные — от +20 до +28 градусов, с северо-восточным ветром от двух до 13 метров в секунду.
На севере края в основном обойдется без существенных осадков, только в Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах возможен кратковременный дождь. Ночью температура опустится до +8 +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13 +25 градусов, ветер южный и северо-восточный будет дуть со скоростью от трех до 12 метров в секунду.