Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Омской области оштрафовали на 600 тысяч за изготовление левого алкоголя

При обыске у мужчины нашли более 2,5 тысячи бутылок контрафактного спиртного.

Источник: Комсомольская правда

Житель Омской области получил штраф в размере 600 тыс. рублей за незаконное изготовление и продажу контрафактного алкоголя. Помимо спиртного, 52-летний омич торговал в свои магазины немаркированные сигареты.

При обыске на складах мужчины были найдены более 2,5 тыс. бутылок различных алкогольных напитков, а также более 4,8 тыс. пачек сигарет без маркировки. Общая стоимость обнаруженной продукции превысила 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Омской области.

Большереченский районный суд назначил мужчине штраф в размере 600 тыс. рублей, а также сохранил арест на его автомобиль.

Ранее Омскстат посчитал, что в среднем омичи тратят 242 рубля в месяц на алкогольные напитки.