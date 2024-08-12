Жителя Омской области оштрафовали на 600 тысяч за изготовление левого алкоголя

Житель Омской области получил штраф в размере 600 тыс. рублей за незаконное изготовление и продажу контрафактного алкоголя. Помимо спиртного, 52-летний омич торговал в свои магазины немаркированные сигареты.
При обыске на складах мужчины были найдены более 2,5 тыс. бутылок различных алкогольных напитков, а также более 4,8 тыс. пачек сигарет без маркировки. Общая стоимость обнаруженной продукции превысила 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Омской области.
Большереченский районный суд назначил мужчине штраф в размере 600 тыс. рублей, а также сохранил арест на его автомобиль.
Ранее Омскстат посчитал, что в среднем омичи тратят 242 рубля в месяц на алкогольные напитки.