Жителя Омской области оштрафовали на 600 тысяч за изготовление левого алкоголя

При обыске на складах мужчины были найдены более 2,5 тыс. бутылок различных алкогольных напитков, а также более 4,8 тыс. пачек сигарет без маркировки. Общая стоимость обнаруженной продукции превысила 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Омской области.