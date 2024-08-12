Работал за еду, скитался по подвалам. Кто он, Сибирский Конор, сразившийся в битве за звание сильнейшего человека страны

— Когда мне было около семи лет, дела шли совсем плохо, — вспоминал Сибирский Конор. — Меня и старшего брата, у нас разница в 15 лет, растила мама. Отец ушел из семьи, а позже стало известно о его смерти. Мы втроем временно жили у маминой знакомой, у которой дома и без нас была куча ребятишек. А в холодильнике — шаром покати. Помню, как падал в обморок из-за голода. Приходилось собирать металлолом, копать картошку и выполнять мелкую работу у соседей, чтобы поесть.