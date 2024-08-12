Работал за еду, скитался по подвалам. Кто он, Сибирский Конор, сразившийся в битве за звание сильнейшего человека страны

За шоу «Титаны» в течение 2,5 месяцев следила вся страна. 99 атлетов боролись за звание сильнейшего, а также главный приз — 10 миллионов рублей. В числе участников были олимпийские чемпионы, футболисты, блогеры, гимнасты, бодибилдеры, каскадеры, танцоры и многие другие. Испытания для спортсменов разрабатывал искусственный интеллект, он же определял победителей и проигравших.
Вечером 11 августа на экраны вышла финальная серия реалити, в которой показали самый ожидаемый и зрелищный момент — столкновение двух титанов, последних, кто не выбыл по результатам соревнований. В шаге от триумфа оказались боец ПОП-ММА (бои по смешанным боевым единоборствам между известными медийными людьми — прим. Ред.) Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский и профессиональный каскадер и скалолаз Магомедрасул Рабаданов.
Ранее «Комсомолка» рассказывала о биографии дерзкого и эпатажного качка под номером 14. Анатолий Надратовский родом из рабочего поселка Чунский Иркутской области. Журналисту «КП» мужчина признавался, что не родился с золотой ложкой во рту и привык всего добиваться собственными силами и характером.
— Когда мне было около семи лет, дела шли совсем плохо, — вспоминал Сибирский Конор. — Меня и старшего брата, у нас разница в 15 лет, растила мама. Отец ушел из семьи, а позже стало известно о его смерти. Мы втроем временно жили у маминой знакомой, у которой дома и без нас была куча ребятишек. А в холодильнике — шаром покати. Помню, как падал в обморок из-за голода. Приходилось собирать металлолом, копать картошку и выполнять мелкую работу у соседей, чтобы поесть.
Мальчишка подрос и стал предоставлен сам себе: прогуливал школу, скитался по подъездам и подвалам. С обидчиками же отношения выяснял строго на кулаках, из-за чего прослыл хулиганом. Не справляясь с давлением трудностей, мать-одиночка начала топить проблемы в алкоголе. 10-летнего Толю забрали в детский дом. Он постоянно сбегал к родным, но однажды те уехали в Иркутск и не вернулись. Школьник тяжело переживал предательство близких. В это время в его жизни появились занятия рукопашным боем.
— Начались соревнования, пришли первые успехи, медали. Все безумно гордились мной, другие мальчишки и девчонки поддерживали. Это мне давало надежду, что все образуется. И… вернулась мама. Рассказала, что в городе серьезно сломала ногу и была вынуждена поправлять здоровье. Она пообещала все исправить и забрать меня.
Хоть и не сразу, но свое обещание женщина выполнила, восстановившись в родительских правах. В 17 лет Анатолий вернулся в семью.
— Самый частый вопрос: таю ли я обиды из-за всего, что было? Нет. Это сделало меня тем, кем я являюсь сейчас. Значит так было суждено.
Далее жизнь будущего шоумена складывалась вполне стандартно: парень отслужил в армии, вернулся на малую Родину, устроился в пожарную часть и вскоре женился. У пары родилась девочка. Школьница, как и папа, спортсменка. Занимается дзюдо. К сожалению, сохранить брак не удалось. Однако экс-супруги сохранили хорошие отношения.
Спустя 7 лет в рядах МЧС сибиряк оставил погоны и полностью посвятил время боевым искусствам. Переехав в Иркутск, Сибирский Конор занялся универсальным боем, который включает в себя бой на ринге, прохождение полосы препятствий, метание холодного оружия и стрельбу из пневматического оружия. Именно эти навыки, как считает сам спортсмен, помогали ему справляться с испытаниями экстремального шоу.
К слову, свое прозвище Анатолий Надратовский получил во время очередных соревнований. Организаторы подчеркнули не только внешнее сходство бойца со знаменитым ирландцем, но и схожие стратегии ведения боя. В 2022-м Анатолий начал карьеру в ПОП-ММА, сохранив, закрепившийся за ним образ. На ринге тот бьется в полулегком весе. На счету спортсмена восемь побед, семь поражений и одна ничья.
С самого начала боец из Иркутска стал одной из самых ярких фигур спортивного реалити. Хотя самоуверенность и вызывающее поведение участника обеспечили его хейтерами, Надратовский в первой же серии попал в десятку лучших. На протяжении всех соревнований тот без проблем справлялся с заданиями и даже привел к победе свою команду, состоявшую исключительно из девушек.
В конце заключительного двенадцатого эпизода Сибирский Конор остался один на один с профессиональным каскадером, скалолазом из Дагестана Магомедрасулом Рабадановым. Перед атлетами стояла задача перетянуть бетонный блок, привязанный с обеих сторон за канаты и цепи. При этом перед этим мужчины уже справились с нагрузками в трех предыдущих заданиях.
Спустя несколько минут оба участника выбились из сил. Каждый мог надеяться лишь на собственную силу воли. Зрителями решающей схватки стали атлеты, которые ранее выбыли из шоу. Толпа разделилась на две команды: одна скандировала имя Конора, другая изо всех сил подбадривала Рабаданова. В итоге последний рывок остался за дагестанцем. Магомедрасул забрал золотой кубок и стал первым победителем шоу «Титаны».
«От него никто этого не ожидал. На него даже не делали ставки», — удивлялись бывшие «Титаны».
Сибирский Конор был заметно разочарован поражением, но нашел в себе силы поздравить своего противника с честно завоеванным первым местом.