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24 августа на 200 площадках Красноярска покажут кино

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 августа будет отмечаться День российского кино. В Красноярске в ночь на 24 августа кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки проведут для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты, квизы и показы известных фильмов.

Источник: Кадр из фильма

24 августа в Красноярском крае более чем на 200 площадках пройдут бесплатные показы самых кассовых российских картин 2024 года, в том числе, «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский, 2023, 115 мин., 6+), «Сто лет тому вперед» (реж. А. Андрющенко, 2024, 142 мин., 12+), «Воздух» (реж. А. Герман мл., 2023, 150 мин, 18+).

Также ко дню российского кино «Енисей кино» (ул. Пролетарская, 153) проведёт специальные показы:

26 августа

16:30 «Невероятные приключения итальянцев в России» (реж. Э. Рязанов, 1973, 104 мин., 12+);

18:30«Брат» (реж. Алексей Балабанов, 1997, 100 мин., 18+) — показ на киноплёнке.

27 августа

18:30 «Курьер» (реж. К. Шахназаров, 1986, 90 мин., 18+) — показ на киноплёнке;

20:00«Невероятные приключения итальянцев в России» (реж. Э. Рязанов, 1973, 104 мин., 12+). Пекарня «Формула хлеба» (проспект Мира, 81А);

21:30 Конкурсная программа Фестиваля уличного кино. Русский бар "Второе дыхание (пр. Мира, 79), сообщает Культура 24.

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