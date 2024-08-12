24 августа на 200 площадках Красноярска покажут кино

24 августа в Красноярском крае более чем на 200 площадках пройдут бесплатные показы самых кассовых российских картин 2024 года, в том числе, «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский, 2023, 115 мин., 6+), «Сто лет тому вперед» (реж. А. Андрющенко, 2024, 142 мин., 12+), «Воздух» (реж. А. Герман мл., 2023, 150 мин, 18+).
Также ко дню российского кино «Енисей кино» (ул. Пролетарская, 153) проведёт специальные показы:
26 августа
16:30 «Невероятные приключения итальянцев в России» (реж. Э. Рязанов, 1973, 104 мин., 12+);
18:30«Брат» (реж. Алексей Балабанов, 1997, 100 мин., 18+) — показ на киноплёнке.
27 августа
18:30 «Курьер» (реж. К. Шахназаров, 1986, 90 мин., 18+) — показ на киноплёнке;
20:00«Невероятные приключения итальянцев в России» (реж. Э. Рязанов, 1973, 104 мин., 12+). Пекарня «Формула хлеба» (проспект Мира, 81А);
21:30 Конкурсная программа Фестиваля уличного кино. Русский бар "Второе дыхание (пр. Мира, 79), сообщает Культура 24.