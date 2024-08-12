24 августа на 200 площадках Красноярска покажут кино

24 августа в Красноярском крае более чем на 200 площадках пройдут бесплатные показы самых кассовых российских картин 2024 года, в том числе, «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский, 2023, 115 мин., 6+), «Сто лет тому вперед» (реж. А. Андрющенко, 2024, 142 мин., 12+), «Воздух» (реж. А. Герман мл., 2023, 150 мин, 18+).