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С начала года ВИЧ-инфекцией заразились более 1000 жителей Красноярского края

Чаще всего заражение ВИЧ-инфекцией среди молодого поколения связано с необдуманным поведением.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года ВИЧ-инфекцией заразились более 1000 жителей Красноярского края. Такой информацией поделились специалисты краевого Роспотребнадзора.

Чаще всего заражение этой инфекцией среди молодого поколения связано с необдуманным поведением.

Для профилактики заболевания рекомендуется:

— избегать беспорядочных половых связей;

— при любом половом контакте использовать средства защиты;

— не употреблять наркотики;

— тщательно выбирать место для проведения маникюра, педикюра, пирсинга и татуажа.

В прошлом году специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИД сообщали, что больше всего ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Канске, Большемуртинском районе и Лесосибирске. Меньше всего — в Норильске и Назарове.

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