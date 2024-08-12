С начала года ВИЧ-инфекцией заразились более 1000 жителей Красноярского края

С начала 2024 года ВИЧ-инфекцией заразились более 1000 жителей Красноярского края. Такой информацией поделились специалисты краевого Роспотребнадзора.
Чаще всего заражение этой инфекцией среди молодого поколения связано с необдуманным поведением.
Для профилактики заболевания рекомендуется:
— избегать беспорядочных половых связей;
— при любом половом контакте использовать средства защиты;
— не употреблять наркотики;
— тщательно выбирать место для проведения маникюра, педикюра, пирсинга и татуажа.
В прошлом году специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИД сообщали, что больше всего ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Канске, Большемуртинском районе и Лесосибирске. Меньше всего — в Норильске и Назарове.