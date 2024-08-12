На Кубани вдовам военнослужащих не выплачивали пособия

В Краснодарском крае в Кущевском районе, благодаря вмешательству прокуратуры, вдовам погибших военнослужащих начали выплачивать положенное ежемесячное пособие, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на прокуратуру региона.
Правоохранители провела проверку соблюдения законодательства, направленного на поддержку семей тех, кто участвовал в специальной военной операции. Выяснилось, что на территории района вдовы военнослужащих, участвовавших в СВО, не получали предусмотренные законом Краснодарского края выплаты.
После выявления этих нарушений прокуратура потребовала от руководства управления социальной защиты населения в Кущевском районе восстановить справедливость. В результате шестерым вдовам назначено ежемесячное пособие, а ответственное за нарушение должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.