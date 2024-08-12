На Кубани вдовам военнослужащих не выплачивали пособия

Правоохранители провела проверку соблюдения законодательства, направленного на поддержку семей тех, кто участвовал в специальной военной операции. Выяснилось, что на территории района вдовы военнослужащих, участвовавших в СВО, не получали предусмотренные законом Краснодарского края выплаты.