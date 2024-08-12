Когда в Алматы завершат ремонт дорог

«Работы по фрезеровке и укладке асфальта проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан. В целях повышения безопасности на дорогах в рамках среднего ремонта создаются дополнительные островки безопасности и пешеходные переходы, производятся ремонт тротуаров и замена поврежденных арычных лотков», — добавили в ведомстве.