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Омские теплоходы перевезли более 12 тысяч человек с начала навигации

Речь идет только о трех пассажирских маршрутах.
Источник: Комсомольская правда

Более 12 тыс. омичей воспользовались водным транспортом за три месяца навигации. Такие данные приводит минтранс Омской области.

С мая 2024 года работают два межмуниципальных маршрута «Омск — Большеречье» и «Большая Тебендя — Кайсы», один пригородный — «Центр — Зеленый берег».

Самый высокий пассажиропоток зафиксирован на пригородном маршруте «Центр — Зеленый берег». Им воспользовались 6675 человек. Перевозки по маршруту выполняет теплоход «Москва 126».

Работа всех трех маршрутов субсидируется из областного бюджета. Это позволяет сделать стоимость билетов более низкой для омичей.