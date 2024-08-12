Омские теплоходы перевезли более 12 тысяч человек с начала навигации

Более 12 тыс. омичей воспользовались водным транспортом за три месяца навигации. Такие данные приводит минтранс Омской области.
С мая 2024 года работают два межмуниципальных маршрута «Омск — Большеречье» и «Большая Тебендя — Кайсы», один пригородный — «Центр — Зеленый берег».
Самый высокий пассажиропоток зафиксирован на пригородном маршруте «Центр — Зеленый берег». Им воспользовались 6675 человек. Перевозки по маршруту выполняет теплоход «Москва 126».
Работа всех трех маршрутов субсидируется из областного бюджета. Это позволяет сделать стоимость билетов более низкой для омичей.