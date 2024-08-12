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Стартует дополнительный этап поступления в вузы Молдовы

Молдавским абитуриентам предоставляется еще один шанс на поступление в вузы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В Молдове начался второй, дополнительный этап поступления в высшие учебные заведения.

Таким образом, абитуриенты, которые потерпели неудачу на первом этапе, получают еще одну возможность поступить в вуз.

В нынешнем году поступление в молдавские университеты проходит исключительно онлайн, посредством платформы eAdmitere. Однако с первых же дней работы платформы в системе возникли неполадки, в результате чего рассмотрение документов затянулось. Министерство образования приняло решение продлить сроки дополнительного приема документов.

Таким образом, согласно распоряжению министерства, подача документов онлайн пройдет с 12 по 14 августа, объявление предварительных результатов — 16 августа, подача оригиналов документов в приемную комиссию 16—19 августа.

Окончательные результаты будут объявлены 20 августа.

В 2024 году абитуриентов готовы принять 16 высших учебных заведений Молдовы, в том числе 12 государственных и четыре частных.

образование