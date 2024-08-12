Стартует дополнительный этап поступления в вузы Молдовы

В нынешнем году поступление в молдавские университеты проходит исключительно онлайн, посредством платформы eAdmitere. Однако с первых же дней работы платформы в системе возникли неполадки, в результате чего рассмотрение документов затянулось. Министерство образования приняло решение продлить сроки дополнительного приема документов.