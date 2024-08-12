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В Башкирии завершились поиски 16-летней Дианы Хасановой

В Башкирии завершены поиски 16-летней Дианы Хасановой из села Иглино. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Башрегионспас».

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Башрегионспас».

Напомним, девушка 2 августа ушла из дома в неизвестном направлении. По словам волонтеров, ее нашли живой. Подробности не уточняются.