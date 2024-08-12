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Заммэра Ракова: В эндоцентрах Москвы чаще стали выявлять рак на нулевой и ранней стадиях

За последние три года специалисты эндоскопических центров в столице выявили больше 7 тыс. случаев онкологии, из них практически каждый третий — на нулевой и ранней стадиях. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник: Freepik

По ее словам, на сегодняшний день в столице работает четыре специализированных высокопотоковых эндоцентра: на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, городской клинической больницы имени Буянова, Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» и Московского клинического научного центра имени Логинова.

«За все время работы в них провели почти 600 тыс. исследований. В результате удалось выявить свыше 7 тыс. случаев онкологии, при этом более 2 тыс. из них — на нулевой и ранней стадиях», — сообщила вице-мэр.

Она напомнила, что начальные стадии рака ЖКТ протекают бессимптомно, то есть в большинстве случаев заболевание удается обнаружить именно благодаря проведению эндоскопических исследований.

медицина
здоровье