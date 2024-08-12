Заммэра Ракова: В эндоцентрах Москвы чаще стали выявлять рак на нулевой и ранней стадиях

За последние три года специалисты эндоскопических центров в столице выявили больше 7 тыс. случаев онкологии, из них практически каждый третий — на нулевой и ранней стадиях. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.