Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили Осинский район

Так, например, в селе Оса почти готова встречать читателей межпоселенческая библиотека им. В. К. Петонова — средства на ее модернизацию были выделены по нацпроекту «Культура». Всего на обновление интерьера ушло более 15 млн рублей из федерального бюджета. Теперь внутреннее убранство будет напоминать юрту. По задумке авторов проекта «Библиоюрта Булжамуур (Жаворонок)», это поможет делу сохранения и национальной бурятской культуры. В центре разместится зона «Гал гуламта (Очаг)», там будут работать кваеведческий отдел и абонемент для взрослых. Кстати, помимо обновления интерьера, был пополнен и библиотечный фонд, закуплено более 3 тысяч книг, причем 100 из них — национальная литература.