Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили Осинский район

Делегация от правительства Иркутской области и Заксобрания региона побывала в Осинском районе: во время рабочей поездки парламентарии оценивают, как идет ремонт и строительство важных социальных объектов, реализуются различные федеральные программы.
Так, например, в селе Оса почти готова встречать читателей межпоселенческая библиотека им. В. К. Петонова — средства на ее модернизацию были выделены по нацпроекту «Культура». Всего на обновление интерьера ушло более 15 млн рублей из федерального бюджета. Теперь внутреннее убранство будет напоминать юрту. По задумке авторов проекта «Библиоюрта Булжамуур (Жаворонок)», это поможет делу сохранения и национальной бурятской культуры. В центре разместится зона «Гал гуламта (Очаг)», там будут работать кваеведческий отдел и абонемент для взрослых. Кстати, помимо обновления интерьера, был пополнен и библиотечный фонд, закуплено более 3 тысяч книг, причем 100 из них — национальная литература.
Открытие библиотеки должно состояться в конце августа.
— Мы видим, как преображаются, в том числе, районы Усть-Ордынского округа, — отметил председатель Заксобрания Приангарья Александр Ведерников. — Но основная цель таких поездок — понять, по каким объектам необходимо сплотить усилия, чтобы все работы были выполнены в срок. Так, в селе Обуса Осинского района подрядчикам необходимо приложить все усилия, чтобы построить в срок Дом культуры. Деньги на этот объект, как на модернизацию библиотеки в селе Оса, выделены по нацпроекту «Культура». Важно не подвести губернатора, не подвести Иркутскую область, чтобы и в дальнейшем регион мог привлекать из федерального бюджета дополнительное финансирование на развитие территорий.