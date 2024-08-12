Как семьям получить помощь к новому учебному году, напомнили в Минтруда

Кампания по оказанию помощи семьям в подготовке детей к школе проводится ежегодно. Как отметили в ведомстве, поддержка оказывается через предоставление единовременной материальной помощи, государственной адресной социальной помощи, благотворительной помощи, а также помощи по месту работы родителей.



В рамках подпрограммы «Семья и детство» государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» многодетные семьи независимо от дохода могут рассчитывать на единовременную материальную помощь. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника — Br129,9 (30% БПМ, действующего на 1 августа 2024 года).



Для получения необходимо обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей ребенка. В Минске, отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей — по месту учебы ребенка.



Малообеспеченным семьям, в том числе многодетным, оказывается государственная адресная социальная помощь. Размер выплат определяется районными комиссиями исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации.

Для ее получения необходимо обращаться в службу «одно окно» местного исполнительного и распорядительного органа или орган по труду, занятости и социальной защите (территориальный центр социального обслуживания населения) в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей.



Работникам, воспитывающим детей-школьников, помощь может быть оказана по месту работы в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя.



Также в июле-августе по всей стране проходят благотворительные акции, ярмарки «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с улыбкой», «Портфель первоклассника» и иные, организованные территориальными центрами социального обслуживания населения, благотворительными фондами и общественными объединениями.