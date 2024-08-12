В Челябинской области вырос спрос на медсестёр и фельдшеров

Наконец, выросла и ожидаемая зарплата со стороны соискателей — сразу на 13% за год. Сейчас они хотят получать не менее 44 тысяч рублей. И это лишь средний показатель. Ассистенты стоматологов, например, желают зарабатывать не менее 70 тысяч рублей в месяц, а медсёстры и медбратья — 44,8 тысячи рублей.