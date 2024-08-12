В Челябинской области вырос спрос на медсестёр и фельдшеров

Так, наибольшим спросом пользуются медсёстры. Среди вакансий о поиске среднего и младшего медицинского персонала их доля составляет 68%. Второе место занимают фельдшеры — 15%, третье — ассистенты стоматологов — 9%. В пресс-службе сервиса отметили, что спрос со стороны работодателей не только вырос, но и остаётся на стабильно высоком уровне.
— При этом медианная заработная плата за год по среднему и младшему медперсоналу не увеличилась и составила 35 тысяч рублей. По профессиям медианные зарплаты за год увеличились у ассистентов стоматолога — на 10% (40,7 тысячи рублей), а у медсестёр и медбратьев — на 3% (36,6 тысячи рублей), — добавили в пресс-службе исследовательского центра.
Увеличилась активность и со стороны соискателей. В 2024 году число размещённых резюме выросло впервые со времён пандемии коронавируса. Что касается среднего и младшего медицинского персонала, это число увеличилось на 26%.
Наконец, выросла и ожидаемая зарплата со стороны соискателей — сразу на 13% за год. Сейчас они хотят получать не менее 44 тысяч рублей. И это лишь средний показатель. Ассистенты стоматологов, например, желают зарабатывать не менее 70 тысяч рублей в месяц, а медсёстры и медбратья — 44,8 тысячи рублей.