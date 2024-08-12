В Пермском крае с 12 августа начнутся сильные дожди из-за активного циклона

В понедельник температура воздуха в регионе поднимется до 21, в Перми до 17. 13 августа циклон пройдёт через южную часть Прикамья. В центральной части края пройдут интенсивные дожди уровнем 20−35 миллиметров за сутки. Для отдельных районов Пермского края количество осадков составит около 50% месячной нормы. Дневной прогрев в крае составит 19, в Перми до 17.