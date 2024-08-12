Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае с 12 августа начнутся сильные дожди из-за активного циклона

Интенсивность дождей повысится в дневное время.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

Осадки в виде сильных дождей из-за активного циклона начнутся в Пермском крае с 12 августа, сообщает пермский ЦГМС.

По данным специалистов, глубокий циклон приблизится к юго-западным границам региона ночью в понедельник. Ночью в первый день недели ожидаются туманы и дожди небольшой интенсивности.

«Днём зона осадков доберется и до центральных районов, в Перми дождь выпадет вечером. На крайнем юге прогремят грозы и пройдут ливни», — сообщает пермский ЦГМС данные на 12 августа.

В понедельник температура воздуха в регионе поднимется до 21, в Перми до 17. 13 августа циклон пройдёт через южную часть Прикамья. В центральной части края пройдут интенсивные дожди уровнем 20−35 миллиметров за сутки. Для отдельных районов Пермского края количество осадков составит около 50% месячной нормы. Дневной прогрев в крае составит 19, в Перми до 17.

По предварительным данным, в период с 14 по 16 августа из-за продолжающегося влияния глубокого циклона ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут умеренные дожди, днём их интенсивность вырастет. Температура воздуха днём в Пермском крае достигнет 19, в краевой столице до 17.