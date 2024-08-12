В Пермском крае с 12 августа начнутся сильные дожди из-за активного циклона

Осадки в виде сильных дождей из-за активного циклона начнутся в Пермском крае с 12 августа, сообщает пермский ЦГМС.
По данным специалистов, глубокий циклон приблизится к юго-западным границам региона ночью в понедельник. Ночью в первый день недели ожидаются туманы и дожди небольшой интенсивности.
«Днём зона осадков доберется и до центральных районов, в Перми дождь выпадет вечером. На крайнем юге прогремят грозы и пройдут ливни», — сообщает пермский ЦГМС данные на 12 августа.
В понедельник температура воздуха в регионе поднимется до 21, в Перми до 17. 13 августа циклон пройдёт через южную часть Прикамья. В центральной части края пройдут интенсивные дожди уровнем 20−35 миллиметров за сутки. Для отдельных районов Пермского края количество осадков составит около 50% месячной нормы. Дневной прогрев в крае составит 19, в Перми до 17.
По предварительным данным, в период с 14 по 16 августа из-за продолжающегося влияния глубокого циклона ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут умеренные дожди, днём их интенсивность вырастет. Температура воздуха днём в Пермском крае достигнет 19, в краевой столице до 17.