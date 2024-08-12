Дом культуры и сельский клуб в Омской области отремонтируют за 5 млн рублей

В Омской области за 5 млн рублей отремонтируют дом культуры и сельский клуб в Калачинском районе. Объекты расположены в селах Куликово и Тургеневка.
«Оба учреждения культуры включены в проект комплексного развития Калачинской сельской агломерации на 2024−2026 годы в рамках федерального проекта “Современный облик сельских территорий” госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.
Отремонтировать здания дома культуры и сельского клуба планируют до конца текущего года.