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Дом культуры и сельский клуб в Омской области отремонтируют за 5 млн рублей

Обновить здания учреждений планируют до конца года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области за 5 млн рублей отремонтируют дом культуры и сельский клуб в Калачинском районе. Объекты расположены в селах Куликово и Тургеневка.

«Оба учреждения культуры включены в проект комплексного развития Калачинской сельской агломерации на 2024−2026 годы в рамках федерального проекта “Современный облик сельских территорий” госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Отремонтировать здания дома культуры и сельского клуба планируют до конца текущего года.