Мэрия будет контролировать внешний облик фасадов в центре Перми

Разрабатывать и согласовывать колерные паспорта не надо на многоквартирные дома, объекты культурного наследия, частные дома, гаражи, некапитальные объекты (в том числе НТО). В отношении зданий, на которые уже имеется готовый колерный паспорт (согласован не ранее 22 февраля 2017 года), повторная разработка документа не потребуется. Если дума одобрит новые требования по колерным паспортам, то они вступят в силу 1 марта 2025 года. На решение в течение одного года будет действовать переходный период. «Таким образом, владельцы зданий, расположенных в особых территориях, будут обязаны до 1 марта 2026 года разработать и согласовать колерный паспорт в случае, если фасады их зданий обращены на территорию общего пользования», — добавили в мэрии.