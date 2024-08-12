Из-за гнилых шпал сошел поезд на станции Братск

25 мая 2024 года с путей необщего пользования сошел подвижный состав на станции Братск. Там расширились колеи железнодорожного пути из-за того, что сгнили шпалы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— В связи с этим прокурором внесено представление директору предприятия. Все нарушения устранены, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, двух работников организации привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности на путях и за то, что те не сообщили в необходимые службы о проблеме. Они получили предупреждение, а также обязаны выплатить штраф.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области перевели мошенникам более пяти миллионов за три дня. Больше всего денег потерял железнодорожник из Тайшета.