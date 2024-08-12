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Из-за гнилых шпал сошел поезд на станции Братск

Людей, ответственных за нарушение привлекли к ответственности.
Источник: Комсомольская правда

25 мая 2024 года с путей необщего пользования сошел подвижный состав на станции Братск. Там расширились колеи железнодорожного пути из-за того, что сгнили шпалы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В связи с этим прокурором внесено представление директору предприятия. Все нарушения устранены, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, двух работников организации привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности на путях и за то, что те не сообщили в необходимые службы о проблеме. Они получили предупреждение, а также обязаны выплатить штраф.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области перевели мошенникам более пяти миллионов за три дня. Больше всего денег потерял железнодорожник из Тайшета.