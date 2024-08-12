«Не только словом Божьим, но и делом»: Как священники из Ростовской области стали пожарными

О том, что священники из Шахты — люди сильные не только духом, но и телом, сотрудники МЧС начали догадываться как раз во время одного из спортивных праздников. Так, один из батюшек заставил открыть рты от удивления местную ребятню, показав маневры с гирей, которая весит 65 кило.