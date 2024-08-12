«Не только словом Божьим, но и делом»: Как священники из Ростовской области стали пожарными

В Шахтах Ростовской области священники никому не отказывают в поддержке — будь-то пожилые люди или сильные смелые мужчины. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» начальник третьего поисково-спасательного отряда Сергей Черновалов, батюшки — частые гости в их части.
— У ребят опасная работа: священнослужители дают благословение парням, проводят службы. И такая практика у нас существует уже несколько лет. Они даже участвуют в спортивных состязаниях, которые мы периодически устраиваем для детей.
ЖОНГЛИРОВАЛ ГИРЕЙ СЛОВНО МЯЧОМ.
О том, что священники из Шахты — люди сильные не только духом, но и телом, сотрудники МЧС начали догадываться как раз во время одного из спортивных праздников. Так, один из батюшек заставил открыть рты от удивления местную ребятню, показав маневры с гирей, которая весит 65 кило.
— Он ей жонглировал как мячиком. Учителя физкультуры, которые сопровождали ребят, даже пощупали снаряд, чтобы убедиться, что он самый что ни на есть настоящий!
В общем, после этого состязания Сергей Черновалов в шутку сказал благочинному Александровско-Грушевского округа, иерею Александру Теличкину: «Было бы здорово, если бы вы не только Божьим словом помогали, но и делом».
— Без проблем! Помочь всегда готовы! Что нужно делать? — уверенно ответил священник.
ГОТОВЫ ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ С ПЛАМЕНЕМ.
С этого диалога, собственно, и началось погружение священников в новую для них профессию пожарного. Вместе с Александром Теличкиным в ряды «студентов» вступили еще два священнослужителя и семь помощников настоятелей. Всего в группе было 10 человек.
В начале будущих пожарных-добровольцев познакомили с теоретической частью. Потом приступили к самому интересному — к практическим занятиям.
— Ученики сами тушили огонь, прокладывали пожарный рукав, в общем, делали все то, что делают во время ЧП профессионалы, — говорит спасатель.
Александр Теличкин говорит, что он и остальные священники рады, что прошли обучение:
— У пожарных тяжелый труд. Теперь я и другие священники готовы прийти им на помощь и вместе бороться с пламенем, если этого потребует обстоятельства.
А Сергей Черновалов добавил, что из прошедших обучение батюшек создадут дружину, способную при необходимости помочь спасателям в тушении лесных и ландшафтные пожаров.