В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе ожидается до +33 градусов

В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе, с 12 по 18 августа, будет малооблачная и ясная погода, а воздух будет прогреваться в районе от +27 до +33 градусов. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.
Самым прохладным днем в указанных температурных пределах будет вторник, 13 августа, самым жарким — воскресенье, 18 августа. По ночам ожидается от +14 до +18 градусов.
Ветер в течение недели будет преимущественно западным и северо-западным, а на выходных сменится на южный и юго-восточный.