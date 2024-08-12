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В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе ожидается до +33 градусов

На новой неделе в Ростове днем обещают до +33, ночью может похолодать до +14 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе, с 12 по 18 августа, будет малооблачная и ясная погода, а воздух будет прогреваться в районе от +27 до +33 градусов. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.

Самым прохладным днем в указанных температурных пределах будет вторник, 13 августа, самым жарким — воскресенье, 18 августа. По ночам ожидается от +14 до +18 градусов.

Ветер в течение недели будет преимущественно западным и северо-западным, а на выходных сменится на южный и юго-восточный.