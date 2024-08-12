В Челябинске эвакуировали машину с ребенком и котом внутри

Хозяйка авто рассказала, что оставила машину в неположенном месте, чтобы на пару минут забежать в больницу. Сотрудники эвакуационной службы забрали автомобиль несмотря на то, что там находился пристегнутый ребенок 7 лет и больной кот. Мальчик плакал и звал маму, но автомобиль все равно отвезли на штрафстоянку.
«После больницы, приехав на стоянку, сотрудники не хотели отдавать машину и выпускать их с территории. Ни один сотрудник не вошел в положение, до конца требовали “дождаться начальство” и “записать видео-отказ от претензий”. Под давлением женщина выполнила все их условия, а когда приехала домой, пришлось вызывать скорую из-за плохого самочувствия», — рассказал вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
Депутат потребовал у прокурора области разобраться в ситуации, принять меры и дать письменный ответ.