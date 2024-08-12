В Челябинске эвакуировали машину с ребенком и котом внутри

«После больницы, приехав на стоянку, сотрудники не хотели отдавать машину и выпускать их с территории. Ни один сотрудник не вошел в положение, до конца требовали “дождаться начальство” и “записать видео-отказ от претензий”. Под давлением женщина выполнила все их условия, а когда приехала домой, пришлось вызывать скорую из-за плохого самочувствия», — рассказал вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.