Картографическую фабрику 1820-х годов постройки восстанавливают в Иркутске

В Иркутске приступили к восстановлению здания 1820 года постройки. Картографическая фабрика является историческим объектом. Планируется, что отремонтированное здание пойдет под административно-офисное использование. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
— В службе по охране объектов культурного наследия собственник получил задание на проведение работ, разрешение на ремонт и приспособление здания для эксплуатации. Начаты первоочередные работы, — сказала замруководителя службы по охране объектов культурного наследия региона Мария Назарова.
На историческом объекте обновят перекрытия и возведут кровлю. На фабрике уже провели инженерное обследование и усилили перекрытия центральной части здания. Сейчас работники приступили к усилению стен. С момента постройки в нем не проводился капитальный ремонт. А в 2005 пострадало при пожаре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске проведут ремонтные работы на мемориале «Вечный огонь». Также на объекте обновят линии электропередач.