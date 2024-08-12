Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Картографическую фабрику 1820-х годов постройки восстанавливают в Иркутске

Собственник здания взял на себя все расходы за ремонтные работы.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске приступили к восстановлению здания 1820 года постройки. Картографическая фабрика является историческим объектом. Планируется, что отремонтированное здание пойдет под административно-офисное использование. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

— В службе по охране объектов культурного наследия собственник получил задание на проведение работ, разрешение на ремонт и приспособление здания для эксплуатации. Начаты первоочередные работы, — сказала замруководителя службы по охране объектов культурного наследия региона Мария Назарова.

На историческом объекте обновят перекрытия и возведут кровлю. На фабрике уже провели инженерное обследование и усилили перекрытия центральной части здания. Сейчас работники приступили к усилению стен. С момента постройки в нем не проводился капитальный ремонт. А в 2005 пострадало при пожаре.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске проведут ремонтные работы на мемориале «Вечный огонь». Также на объекте обновят линии электропередач.