Картографическую фабрику 1820-х годов постройки восстанавливают в Иркутске

На историческом объекте обновят перекрытия и возведут кровлю. На фабрике уже провели инженерное обследование и усилили перекрытия центральной части здания. Сейчас работники приступили к усилению стен. С момента постройки в нем не проводился капитальный ремонт. А в 2005 пострадало при пожаре.