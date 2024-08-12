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Три новые школы-тысячники откроются в Волгограде 1 сентября

В Волгограде 1 сентября откроют свои двери сразу три новых школы, каждая на 1000 мест.

Как сообщили V102.RU в мэрии, это школа № 7 на 1280 мест на улице Кортоева, № 45 на 1000 мест на улице Шекснинской в Дзержинском районе, а также здание на улице Туркменской в Советском районе, которое после капитального ремонта передается для организации занятий начальных классов школы № 93.

Готовность школ, лицеев, гимназий, детских садов и учреждения дополнительного образования Волгограда к новому учебному году проверяли межведомственные комиссии.

— Члены комиссии особое внимание уделяли вопросам комплексной безопасности, техническим средствам охраны, работе автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, а также соблюдению санитарных норм и правил, — сообщили в администрации.

Отмечается, что в настоящее время все 340 муниципальных образовательных учреждений готовы к 1 сентября.

образование