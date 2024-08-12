Три новые школы-тысячники откроются в Волгограде 1 сентября

Как сообщили V102.RU в мэрии, это школа № 7 на 1280 мест на улице Кортоева, № 45 на 1000 мест на улице Шекснинской в Дзержинском районе, а также здание на улице Туркменской в Советском районе, которое после капитального ремонта передается для организации занятий начальных классов школы № 93.