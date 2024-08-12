В Самарской области пробы воды с девяти пляжей не соответствуют нормам

Стало известно, что на девяти пляжах Самарской области опасно купаться из-за несоответствия воды санитарным нормам. По данным на 9 августа, в регионе открыт 31 пляж. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Самарской области.
Выяснилось, что пробы воды по микробиологическим показателям не соответствуют нормам на пляжах 1-ой и 2-ой очереди набережной, в районе Загородного парка, у спуска улицы Советской Армии, СФГУП «Санаторий Можайский», а также в Красноглинском районе Самары. Кроме того, опасную воду зафиксировали на городских пляжах № 1,№ 2,№ 3 в Сызрани.
Отмечается, что возбудителей патогенной микрофлоры в воде на этих пляжах не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям. Тем не менее специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от купания на этих пляжах. Местным властям поручили проинформировать население о текущих санитарных условиях.