В Самарской области пробы воды с девяти пляжей не соответствуют нормам

Выяснилось, что пробы воды по микробиологическим показателям не соответствуют нормам на пляжах 1-ой и 2-ой очереди набережной, в районе Загородного парка, у спуска улицы Советской Армии, СФГУП «Санаторий Можайский», а также в Красноглинском районе Самары. Кроме того, опасную воду зафиксировали на городских пляжах № 1,№ 2,№ 3 в Сызрани.