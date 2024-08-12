Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске откроются сельскохозяйственные ярмарки

В Челябинске откроются базары для торговли сельскохозяйственной продукцией.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Подготовить официальный перечень таких мест мэр Наталья Котова поручила своим заместителям Валерию Смирнову и Игорю Постнову на аппаратном совещании 12 августа.

«Надо определяться по ярмаркам сельскохозяйственной продукции и готовить распоряжение, где официально будут установлены места для таких ярмарок», — поручила Наталья Котова.

В составлении перечня участков под фермерские базары задействуют глав района и представителей полиции.

Напомним, что 17 августа в ЦПКиО имени Гагарина пройдёт городская выставка цветов и плодов. Гостей, помимо красочных экспозиций, ждут мастер-классы, концерт и развлекательная программа с аниматорами. Откроется выставка в 12 часов.