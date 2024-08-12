В Челябинске откроются сельскохозяйственные ярмарки

Напомним, что 17 августа в ЦПКиО имени Гагарина пройдёт городская выставка цветов и плодов. Гостей, помимо красочных экспозиций, ждут мастер-классы, концерт и развлекательная программа с аниматорами. Откроется выставка в 12 часов.