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Особый противопожарный режим продлен в четырех районах Иркутской области

Запрет на посещение лесов сохраняется до 31 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области приняли решение продлить до 31 августа действие особого противопожарного режима. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, запрет на посещение лесов и ряд других ограничений сохраняется в городе Бодайбо, Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах.

— Мы все видим погодные условия текущего лесопожарного сезона. Это и повышенные температуры, и увеличение количества дней с чрезвычайным классом пожарной опасности. Для максимально оперативного реагирования на возгорания принято решение продлить особый противопожарный режим в части северных территорий, — рассказал зампред правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

На время действия особого противопожарного режима запрещается заходить в лесные массивы при третьем и выше классов пожарной опасности. Нельзя разводить костры и жечь сухую траву, мусор, готовить еду на углях и огне. Также сохраняются ограничения на охоту и рыбалку в лесах. Нарушителям всего перечисленного грозит штраф.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре отремонтируют бывшую Картографическую фабрику. Здание построили еще 1820-х и с того момента в нем ни разу не проводился капитальный ремонт.