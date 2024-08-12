Особый противопожарный режим продлен в четырех районах Иркутской области

На время действия особого противопожарного режима запрещается заходить в лесные массивы при третьем и выше классов пожарной опасности. Нельзя разводить костры и жечь сухую траву, мусор, готовить еду на углях и огне. Также сохраняются ограничения на охоту и рыбалку в лесах. Нарушителям всего перечисленного грозит штраф.