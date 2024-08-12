В лесу в Кировском районе заблудились мать и дочь

Вчера, 11 августа, в 12.11 к спасателям обратилась женщина, которая рассказала, что она вместе с дочерью заблудилась в лесу. Они собирали грибы в лесу у д. Черебомир. Потерявшиеся — женщина 1984 года рождения и ее дочь 2016 года рождения — проживают в д. Бортники.



Приступая к поискам потерявшихся, спасатели связались с супругом женщины, который рассказал, где они обычно собирают грибы. Работники МЧС обнаружили автомобиль потерявшихся и стали включать сирену, чтобы мать и дочь смогли услышать звуковые сигналы и выйти из леса.



Буквально через час потерявшиеся были найдены. Они вышли на звук автоцистерны.



Мать и дочь находились в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались.