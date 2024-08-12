«Нет ощущения, что в “Подростках” только песни для девочек»

— Мы с творческой группой заперлись на несколько дней и выбирали треки, которые мы возьмем. Они должны были подходить драматургически, и при этом не должно было быть сложностей с получением прав на использование. У некоторых из них просто невозможно было найти правообладателей. Мы в итоге остановились на некой золотой середине. И каждую песню мы протестировали на людях: знаешь — не знаешь, что у тебя на нее откликается внутри, подойдет ли она вот здесь. На момент выбора не было ощущения, что мы оставляем песни для девочек. Они были действительно популярны у всех.