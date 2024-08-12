В центре Омска открылось еще одно культурное общественное пространство

«Казалось бы, нет ничего необычного в музейном дворике. На первый взгляд, это просто открытое пространство с клумбами, сценой и подсветкой. Но все меняется, как только это пространство наполняется людьми. Во дворике центра “Эрмитаж-Сибирь” жители Омска могут любоваться экспозициями, посещать лекции и мастер-классы на свежем воздухе — под музыку и при свете вечерних фонарей. Такие площадки делают музеи современными культурными центрами, открытыми для творчества и экспериментов местных художников, которые не ограничены четырьмя стенами», — сказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.