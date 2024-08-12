В центре Омска открылось еще одно культурное общественное пространство

Представительство Государственного Эрмитажа в Сибири создано в 2019 году на базе музея и разместилось в историческом здании страхового товарищества «Саламандра». Теперь во внутреннем дворике планируют проводить культурные мероприятия, уличные экспозиции, мастер-классы, лекции и творческие встречи под открытым небом. Для этого здесь обустроили сцену и места для зрителей, установили освещение, а также арт-объекты, выполненные по мотивам картин М. А. Врубеля.
«Создавая арт-объекты музейного дворика, мы вдохновлялись полотнами М. А. Врубеля. Многое в творчестве этого художника находится словно на грани между мирами. Этот подход мы воплотили в своих композициях. Симбиоз различных материй наполняет их ощущением бесконечности жизни и души. Все элементы символичны. Пример — инсталляция на основе работы “Царевна Лебедь”. Здесь же вы сможете увидеть арт-объекты, навеянные произведениями “Демон сидящий” и “Пан”, шедеврами великого омского художника», — объяснил ландшафтный дизайнер Павел Путятин.
Площадку сделали многофункциональной и предусмотрели защиту от непогоды. Проект реализован при поддержке омского завода «Полиом» по программе социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».
«Казалось бы, нет ничего необычного в музейном дворике. На первый взгляд, это просто открытое пространство с клумбами, сценой и подсветкой. Но все меняется, как только это пространство наполняется людьми. Во дворике центра “Эрмитаж-Сибирь” жители Омска могут любоваться экспозициями, посещать лекции и мастер-классы на свежем воздухе — под музыку и при свете вечерних фонарей. Такие площадки делают музеи современными культурными центрами, открытыми для творчества и экспериментов местных художников, которые не ограничены четырьмя стенами», — сказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Обновление музейного дворика — это расширение творческого пространства Омска и инвестиция в привлекательный для жизни регион, считает генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов.
«Благоустройство дворика — еще один знаковый проект в копилке совместных инициатив завода и музея. “Полиом” как одно из самых высокотехнологичных предприятий региона непрерывно развивает экономику Омской области. Вместе с тем для нас важно находить и поддерживать проекты, которые отвечают запросам омичей на благоприятную среду», — сказал Павел Евдокимов.
Благодаря поддержке «Полиома» и программы «Родные города» музей получил еще одно прекрасное общественное пространство для творческих встреч, отметила директор Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Фарида Буреева.
«Внутренний “каменный” двор здания “Саламандры” превратился в дивный сад с живыми растениями и подсветкой, где можно послушать лекцию или музыку. Уверена, что двор сибирского Эрмитажа станет точкой притяжения и реализации творческого потенциала молодежи», — подчеркнула она.
Обновление примузейных пространств — одно из ключевых направлений проекта «Родные музеи» программы социальных инвестиций «Родные города». Весной 2024 года после благоустройства открылось еще одно культурное пространство — музейный дворик «Арт-погружение». Он появился во дворе музея «Искусство Омска».