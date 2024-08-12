Более 400 нарушений совершили мотоциклисты в Челябинской области за неделю

В пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области сообщили, что за одну только последнюю субботу (10 августа) зафиксировано около 70 правонарушений, совершённых мотоциклистами.
Оперативно-поисковое мероприятие «Мотоциклист» не в первый раз проводится в регионе. Весной этого года (в мае) его официально объявлял начальник ГУ МВД России по области. В августе 2024 года операция стартовала вновь. Основными причинами для этого стали многочисленные жалобы от жителей региона и проблемная обстановка на дорогах.
С января по начало августа 2024 года в Челябинской области произошло 229 ДТП с участием водителей мотоциклов. 141 раз мотоциклисты нарушили правила дорожного движения. 102 раза водили те лица, которые были лишены права управления транспортным средством или не имели его вовсе. 27 мотоциклистов были пойманы во время вождения в нетрезвом виде. Всего за 7 месяцев в этих ДТП 10 человек погибло, а 143 получило травмы различной степени тяжести.
Нынешнее профилактическое мероприятие «Мотоциклист» было запущено 5 августа и пока продолжается. За время с её начала привлечены к ответственности 6 мотоциклистов за вождение в состоянии опьянения, 20 не имели права управлять мотоциклом. Было задержано 19 транспортных средств.