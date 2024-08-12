Более 400 нарушений совершили мотоциклисты в Челябинской области за неделю

С января по начало августа 2024 года в Челябинской области произошло 229 ДТП с участием водителей мотоциклов. 141 раз мотоциклисты нарушили правила дорожного движения. 102 раза водили те лица, которые были лишены права управления транспортным средством или не имели его вовсе. 27 мотоциклистов были пойманы во время вождения в нетрезвом виде. Всего за 7 месяцев в этих ДТП 10 человек погибло, а 143 получило травмы различной степени тяжести.