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Под Новосибирском учительницу начальных классов пытаются лишить жилья

В Филипповском сельсовете Ордынского района учительницу начальных классов пытаются оставить без жилья. Еще в 2015 году педагог подписала договор найма квартиры, где черным по белому значилось — после выхода на пенсию жилье останется за ней. Но, когда подошел срок, администрация попыталась изменить условия соглашения.

Источник: Прецедент

Педагог Орнтай Маканова более 11 лет назад вместе с семьей перебралась в деревню Филиппово Ордынского района. Сельской школе очень нужен был учитель начальных классов, его обещали обеспечить квартирой. Спустя три года администрация Филипповского сельсовета в лице главы Александра Губкина заключила с учительницей договор найма на предоставленную для проживания квартиру на улице Школьной.

Примечательно, что в пункте № 5 этого соглашения значилось, что квартира площадью порядка 42 кв. м. предоставлялась для проживания семье педагога на 10 лет, а после наступления пенсионного возраста с ней обязались заключить договор социального найма. Это позволило бы сибирячке приватизировать жилье. В марте 2022 года учительница дослужилась до пенсии. Однако в сельсовете почему-то решили, что про договор можно и позабыть. Орнтай Маканова, посчитала с ней обошлись несправедливо и обратилась с иском в суд.

образование