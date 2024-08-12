Под Новосибирском учительницу начальных классов пытаются лишить жилья

Примечательно, что в пункте № 5 этого соглашения значилось, что квартира площадью порядка 42 кв. м. предоставлялась для проживания семье педагога на 10 лет, а после наступления пенсионного возраста с ней обязались заключить договор социального найма. Это позволило бы сибирячке приватизировать жилье. В марте 2022 года учительница дослужилась до пенсии. Однако в сельсовете почему-то решили, что про договор можно и позабыть. Орнтай Маканова, посчитала с ней обошлись несправедливо и обратилась с иском в суд.