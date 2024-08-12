В Пермском крае вновь заметили северное сияние в ночь на 12 августа

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что редкое явление можно было наблюдать в Перми в конце июля 2024 года. В ночь с 30 на 31 июля, а также в ночь на 1 августа жители региона могли видеть полярное сияние, которое возникло из-за вспышек М и Х класса на Солнце.