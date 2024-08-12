В Пермском крае вновь заметили северное сияние в ночь на 12 августа

Жители Пермского края вновь заметили северное сияние в ночь на 12 августа, сообщает астроклуб «Телескоп». Яркое природное явление удалось увидеть и запечатлеть в Ильинском округе Пермского края. Свечение наблюдалось в промежуток с 0:00 до 1:00 в ночь на 12 августа.
«Сегодня в Пермском крае с 0:00 до 1:00 можно было увидеть и сфотографировать Северную Аврору», — рассказывает астроклуб.
С разрешения автора perm.aif.ru публикует снимок редкого явления, который удалось заснять руководителю астрономического клуба «Телескоп» Сергею Полищуку. На фотографии заметно лилово-розовое свечение в ночном небе. На фоне полярного сияния также различима часть созвездия Большой Медведицы.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что редкое явление можно было наблюдать в Перми в конце июля 2024 года. В ночь с 30 на 31 июля, а также в ночь на 1 августа жители региона могли видеть полярное сияние, которое возникло из-за вспышек М и Х класса на Солнце.