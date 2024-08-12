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В Кашкадарьинской области ликвидированы подпольные цеха по производству некачественного масла

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По сообщению прокуратуры Гузарского района, в ходе оперативных мероприятий в махаллях «Хонтепа» Шахрисабского района и «Эскибог» Гузарского района были обнаружены несколько подпольных цехов по производству непригодного к употреблению хлопкового масла, передает корреспондент Podrobno.uz.

В ходе прокурорской проверки совместно с сотрудниками внутренних дел выяснилось, что гражданин Ф. Н. организовал подпольное производство масла в нежилом знании. Другой гражданин, Х. Н., организовал аналогичное производство в подсобном хозяйстве жилого дома.

Во время обыска производственных помещений оперативники обнаружили 211 литров некачественного масла, 146 килограммов семян хлопчатника, а также три устройства для слива масла и другие предметы, использовавшиеся в производственном процессе. Все найденное изъято в качестве вещественного доказательства.

По этим случаям возбуждены уголовные дела по статье 186−2 («Незаконное производство или оборот продукции, получаемой из семян хлопчатника») Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия.