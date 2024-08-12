В Кашкадарьинской области ликвидированы подпольные цеха по производству некачественного масла

Во время обыска производственных помещений оперативники обнаружили 211 литров некачественного масла, 146 килограммов семян хлопчатника, а также три устройства для слива масла и другие предметы, использовавшиеся в производственном процессе. Все найденное изъято в качестве вещественного доказательства.