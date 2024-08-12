Омский «Полёт» запустил серийный выпуск ракет «Ангара»

Ранее мы сообщали, 11 апреля в 12.00 по московскому времени ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный. Запуск отменялся несколько раз в связи с неполадками. Напомним, что эта ракета была собрана на омском заводе «Полёт».