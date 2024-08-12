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Омский «Полёт» запустил серийный выпуск ракет «Ангара»

Об этом заявил гендиректор ПО «Полёт» Алексей Варочко.

Источник: Роскосмос

В разговоре с ТАСС на полях форума «Армия» генеральный директор ПО «Полёт» Алексей Варочко сообщил, что в Омске начинается серийный выпуск ракет «Ангара».

Варочко отметил, что в 2024 году «Полёт» сдал изготовленные изделия в рамках серийных контрактов по госзаказу.

Ранее мы сообщали, 11 апреля в 12.00 по московскому времени ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный. Запуск отменялся несколько раз в связи с неполадками. Напомним, что эта ракета была собрана на омском заводе «Полёт».

космос